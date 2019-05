Die Einsamkeit des vergessenen Bayern-Stars

Kein Wort über Boateng

An der offiziellen Meisterfeier am Nockherberg wurden abtretende Spieler wie Arjen Robben, Franck Ribéry und Rafinha von Karl-Heinz Rummenigge, Bayerns Vorstandsvorsitzendem, in den höchsten Tonen gewürdigt. Boateng wurde anscheinend vergessen. Der Weltmeister von 2014 nahm auch an der Meisterparty nicht teil. Laut „Bild“ war er stattdessen auf der Hochzeit eines Freundes gewesen, der Klub hätte Bescheid gewusst. Bei der Meisterfeier am 26. Mai auf dem Marienplatz sei er wieder dabei, hieß es.