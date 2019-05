So können Freiwillige beim Stadionwald helfen

Wo kann man sich als freiwilliger Helfer bewerben, wenn man beim Stadionwald, Österreichs größtem jemals realisierten Kunstprojekt im öffentlichen Raum mitarbeiten möchte?

Persönlich vor Ort in der Villa For Forest am Viktringer Ring 21 in Klagenfurt. Oder man schreibt eine E-Mail an info@forforest.net. Infos zum Projekt findet man natürlich auch auf unserer Homepage.