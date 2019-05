Gemeinden bremsen Ausverkauf

ST. MARTIN - Auf der Agenda stehen in St. Martin bei Lofer für 2019 mehrere Projekte: „Wir stellen den Erlebniswanderweg Vorderkaser fertig“, verrät der neue VP-Bürgermeister Michael Lackner. Kosten: rund 200.000 Euro. Die EU unterstützt die Wanderung mit verschiedenen Spielestationen zum Thema Steinzeit. Zweiter Kernpunkt in der Gemeinde: „Unser Gewerbegebiet“, so der Ortschef. Eine Erweiterung inklusive neuer Zufahrt ist in Planung.

Bild: Markus Tschepp