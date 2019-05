„Game of Thrones“: So endet der Krieg um den Thron

Aber glaubt Jon wirklich noch an diese Königin? Hätte er die Stadt niedergebrannt, fragt ihn Tyrion. Glaube und Liebe ist, was am Ende von „Game of Thrones“ übrigbleibt, wie ein Gespräch in der Zelle zwischen Jon und Tyrion klarmacht. „Daenerys glaubt an ihr Schicksal, die ganze Welt zu befreien. Sie tötet überall böse Männer und wir bejubeln sie dafür. Und Sie glaubt noch mehr an ihre Gütigkeit“, formuliert der letzte der Lennister-Geschwister das Dilemma. Und die Liebe? Die ist für den gescheiterten Königsberater „stärker als die Vernunft“, warnt er Jon vor der falschen Entscheidung. „Liebe ist der Tod der Pflicht“, antwortet Jon mit einem Zitat von Maester Aemon.