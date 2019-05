Bestohlener erkannte Fahrraddieb am Bad-Video

Beobachtet

In der Zwischenzeit konnte die 34-jährige Geschädigte aus dem Bezirk Linz-Land aufgrund einer Videoaufzeichnung den Tatverdächtigen ausforschen und bis zum Eintreffen der Polizei beobachten. Der 41-Jährige wurde angehalten und kontrolliert. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau konnten in seinem Rucksack die Beißzange und in seinem Sattelauflieger das gestohlene Fahrrad sichergestellt werden. Bei der Einvernahme zeigte sich der 41-Jährige geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Rumäne auf freiem Fuß angezeigt.