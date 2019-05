Toronto verkürzt im Eastern-Conference-Finale

Die Toronto Raptors haben am Sonntagabend (Ortszeit) mit einem hart erkämpften 118:112-Heimsieg nach zwei Verlängerungen gegen die Milwaukee Bucks im Eastern-Conference-Finale der NBA auf 1:2 verkürzt. In der Nacht auf Mittwoch (ab 2.30 MESZ) tritt der kanadische Club erneut vor eigenem Publikum an und hat damit die Chance, den Ausgleich in der „best of seven“-Serie zu schaffen.