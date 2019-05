Innviertler von Kutsche überrollt: Schwer verletzt

Der 77-Jährige aus Maria Schmolln war in der Hofzufahrt seines Bauernhofes mit dem Einspannen zweier Pferde in eine Trainingskutsche beschäftigt. Seine 40-jährige Tochter saß zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Kutsche. Plötzlich wurden die Pferde unruhig und gingen durch. Die Tiere galoppierten mitsamt der Kutsche von der Hofzufahrt in eine angrenzende Wiese.