Strebinger sicher: „Wir werden die Chance nutzen“

„Köpfe schnell wieder rauf, wir werden das analysieren“, hakte Kapitän Schwab das 0:1 in Mattersburg ab. Auch wenndie bedeutungslose Pleite alle Rapidler wurmte. „Wir haben sie an die Wand gespielt“„, meinte gar Routinier Sonnleitner. Wobei das grün-weiße Spiel an die Trainer-Ära von Zoki Barisic erinnerte. Phasenweise war es ein Powerplay, die Burgenländer eingeschnürt - aber einen „Türöffner“ fand Rapid nicht. Was Murg ärgerte: „Wenn die letzte Entschlossenheit fehlt, wirst du bestraft. Das müssen wir abstellen.“