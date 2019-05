Austria: „Brennen schon auf das große Finale“

Für Violett gibt es also in der letzten Runde ein Fernduell mit dem WAC um Platz drei, um diesen zu erreichen, muss die Ibertsberger-Truppe auf Schützenhilfe von Sturm hoffen, Rechnen ist angesagt. Ein Punkt in Linz reicht auf jeden Fall für den Europacup, gewinnt Sturm in Wolfsberg, würde der Punkt Platz drei bedeuten. Gibt’s in Wolfsberg ein Remis, wäre die Austria mit einem Sieg Dritter.