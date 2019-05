St. Louis nur einen Sieg vom NHL-Finale entfernt

Die Saint Louis Blues stehen nach einem 5:0-Sieg am Sonntag bei den San Jose Sharks vor dem Einzug ins Finale der National Hockey League (NHL). Matchwinner für die Gäste, die nun in der „best of seven“-Serie 3:2 führen, war der Kanadier Jaden Schwartz mit drei Toren (24., 43./PP, 57.). Die weiteren Treffer erzielten der Schwede Oskar Sundqvist (6.) und der Russe Wladimir Tarasenko (27.).