In der „Hitzeschlacht“ ging Rekordjagd baden

Das Kaiserwetter lockte so viele Zuschauer wie noch nie an die Marathon-Strecke. Was sie freute, war für die Aktiven zusätzliche Qual. In der „Hitzeschlacht“ verpasste Sieger Victor Kipchirchir den Rekord um fast drei Minuten. Der Promi-Staffel mit Peter Herzog als Startläufer stahl just „Namenlos Grandios“ die Show.