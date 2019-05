Die „Krone“ in der Skandal-Villa auf Ibiza

Polizei ständig in Alarmbereitschaft

Bis der Vermieter höchstpersönlich das rostige Tor für das „Krone“-Team öffnet. Der 45-jährige Pharmazeut aus Mailand bittet zunächst kurz um Geduld. Die Alarmanlage sei „scharf“. Und die Polizei, sagt er, in ständiger Alarmbereitschaft. Seit dem Skandal um sein Haus? Seit dem folgenschwere Saufgelage in der elitären Herberge? Der Vermieter (er will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen) lächelt nur, seine Piercings in Gesicht und am Hals glitzern in der spanischen Sonne. Diskretion sei sein oberstes Credo. Und überhaupt: Strache, (Ex-)FP-KlubobmannJohann Gudenus und die falsche Oligarchennichte aus Lettland habe er nie persönlich gesehen. Über Mietverträge von damals sei ihm nichts bekannt.