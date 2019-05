Zajac/Matz erreichen im Nacra 17 Rang sieben

Die Segel-Europameisterschaften vor Weymouth haben Österreichs Segelverband zwei Endplatzierungen in den Top Ten gebracht. Das Nacra17-Duo Thomas Zajac und Barbara Matz beendete das Medal Race am Sonntag auf Rang sieben. Der Titel ging an die Briten Ben Saxton/Nicola Boniface. Die 49er Benjamin Bildstein/David Hussl landeten beim Sieg der Briten Dylan Fletcher/Stuart Bithell auf EM-Rang neun.