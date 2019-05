„Attacken auf die Pressefreiheit“

„Krone“: In dem Video gibt Strache preis, wie er die „Krone“ übernehmen will. Wie bewerten Sie diese Aussagen?

Eike Kullmann: Dass ein Politiker ein Medium kaufen will, um unliebsame Journalisten auszutauschen, darf in einem Rechtsstaat nicht passieren. Im Nachhinein zu sagen, das war eine besoffene Geschichte, ist nett, aber es heißt nicht umsonst, „Im Wein liegt die Wahrheit“, in dem Fall war es Wodka. Strache sagt, was er denkt. Und das Denkschema ist ein katastrophales und völlig indiskutabel.