Balkan-Mafia-Krake das Handwerk gelegt

Verbindungen zu Mafia-Mord in Wien

Nicht unwesentliche Randnotiz: Der Mafia-Mord in der Wiener Innenstadt Ende Dezember und die illegalen Geschäfte des Syndikats hängen wohl zusammen. Drei der in der Bundeshauptstadt verhafteten Großdealer standen in direktem Kontakt zu einem der beiden niedergeschossenen Opfer.