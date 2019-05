Summender Zuwachs in allerbester Aussichtslage

Zu den Alpakas, Wölfen, Bären, Greifvögeln und Ameisen haben sich am Sonntag am „Wilden Berg“ die Bienen gesellt. Drei Stöcke stehen draußen, in einer Aussichtslage, dass man neidisch werden könnte. Einer ist in das neue Holzhaus eingebaut, in dem außerdem allerhand Imkerei-Geräte ausgestellt sind. Durch eine Glasscheibe sehen Besucher, wie es im Inneren so einer „Bienenstadt“ wuselt.