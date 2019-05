Schwarz-Blau steht vor großer Belastungsprobe

Diese Woche Aussprache

Stelzer hält derzeit aber an der Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen fest. Noch in dieser Woche wird es ein Aussprache mit FP-Landeschef und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner geben. „Der FPÖ in Oberösterreich muss klar sein, dass so etwas bei uns nicht passieren darf“, sagt Stelzer und meint das Skandal-Video aus Ibiza.