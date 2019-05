EU: Wie wählen die Steirer nach „Ibiza-Skandal“?

Wie viele Steirer sind heuer wahlberechtigt?

Am 26. Mai sind in der Steiermark 966.119 Personen wahlberechtigt; 495.555 Frauen und 470.564 Männer. Konkret sind das Inländer, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, und Auslandsösterreicher, die auf Antrag in die Europa-Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen wurden (insgesamt 6524 in der Steiermark). Und auch Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich (insgesamt 2643 in der Steiermark) dürfen ihr Kuvert in die Wahlurne einwerfen.