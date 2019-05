St. Pölten verlängert mit Goalie Riegler bis 2022

Welche Transferaktivitäten die Niederösterreicher in diesem Sommer setzen dürfen, ist noch in der Schwebe. Im Rechtsstreit um Ex-Spieler Alhassane Keita ist der Verein Ende Jänner vom Fußball-Weltverband (FIFA) mit einer Transfersperre belegt worden. Am 27. Mai steht in diesem Fall eine Anhörung des SKN vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne an.