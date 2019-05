Kickl spricht von Erpressung und attackiert ÖVP

Hofer: „Werde alles tun, damit die FPÖ stark bleibt“

Hofer machte unterdessen bereits Werbung in eigener Sache: „Ich werde alles tun, damit diese FPÖ eine starke Partei bleibt, egal ob in der Regierung oder in der Opposition. Denn man kann auf beiden Ebenen den Einfluss geltend machen und die Politik in Österreich positiv beeinflussen“, so Hofer in dem rund eineinhalb Minuten langen Statement auf Facebook, das er laut eigenen Angaben im Auto auf dem Weg zu den freiheitlichen Gremiensitzungen aufgenommen hat.