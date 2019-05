Pliskova erste tschechische Rom-Siegerin seit 1978

Für Konta, die auf dem Weg ins Endspiel u.a. Sloane Stephens, Venus Williams und zuletzt Madrid-Siegerin Kiki Bertens eliminiert hatte, bedeutete Rom den Turnaround in dieser Saison. Sie wird sich im Ranking von 42 auf 26 verbessern und damit sicher in Paris und wahrscheinlich auch bei ihrem Heimturnier in Wimbledon gesetzt sein. Die mittlerweile 28-jährige, gebürtige Australierin war im Juli 2017 schon Weltranglisten-Vierte. Konta hat auch ungarische Eltern und besitzt neben der britischen auch die Staatsbürgerschaften von Australien und Ungarn.