Tödliche Schüsse auf Migrant: Soldaten in Haft

Anfang April war ein Asylwerber von der Elfenbeinküste in der Nähe seiner Unterkunft in Birzebbuga (siehe Karte unten) aus einem Auto heraus mit Kopfschüssen getötet worden. Zwei weitere Männer aus Guinea und Gambia wurden bei dem Angriff verletzt. Maltesische Medien berichteten von dem ersten „rassistisch motivierten Mord“ auf der Mittelmeerinsel. „Worte des Hasses und der Spaltung haben keinen Platz in unserer Gesellschaft“, meinte daraufhin Premier Muscat.