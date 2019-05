„Schon wieder Wahlkampf & politischer Stillstand!“

Sonntagvormittag in Wien-Landstraße, einen Tag nach dem Polit-Beben samt Demo am Ballhausplatz. Wir mischen uns am Bahnhof Wien-Mitte unter die Menschen und fragen sie nach ihrer Meinung zu den Geschehnissen vom Wochenende. Ein pensionierter Arzt spaziert mit seiner Frau an uns vorbei und meint: „Das Wichtigste sind die Aussagen, die in diesem Ibiza-Video getätigt wurden. Natürlich ist bei so was aber auch immer Taktik dabei - und über den Zeitpunkt der Veröffentlichung kann man auch diskutieren.“