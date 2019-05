Türkei: Volksschul-Kopftuchverbot „inakzeptabel“

Die Türkei übt Kritik an dem in Österreich von den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ im Nationalrat beschlossenem Kopftuchverbot in Volksschulen. Dieses Gesetz sei ein aktuelles Beispiel für die diskriminierende und isolierende Position Österreichs gegenüber der muslimischen Gemeinschaft, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums in Ankara.