Politisches Beben vereinte Millionen vor Fernseher

911.000 verfolgten Straches Rücktritt

Die „ZIB 1“ in ORF 2 hatte 1,898 Millionen Zusehern, dies sei die höchste Reichweite seit 2007, schrieb der ORF am Sonntag in einer Aussendung. Der Marktanteil betrug 68 Prozent in der Gesamtzielgruppe ab zwölf Jahren, war aber auch bei den „Jungen“ hoch (63 Prozent 12-49 Jahre, 65 Prozent 12-29 Jahre). Die „ZiB Spezial“ mit Armin Wolf um 20.15 Uhr erreichte 1,411 Millionen Zuschauer und 47 Prozent Marktanteil. Auch der „Runde Tisch“ im Anschluss hatte mit 1,088 Millionen Sehern (36 Prozent Marktanteil) noch ein Millionenpublikum. Bis zu 911.000 waren beim Rücktrittsstatement von Heinz-Christian Strache dabei.