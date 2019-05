Hofer übernimmt die FPÖ, Aufregung um Nachricht

Strache hatte am Samstagabend an freiheitliche Spitzenfunktionäre geschrieben, dass der Wiener Vorstand einstimmig auf seinen Verbleib als Landesparteiobmann bestehe. Dass Strache Wiener FP-Chef bleiben könnte, wurde in Parteikreisen aber umgehend dementiert. Man verwies darauf, dass er seinen Rücktritt aus allen Ämtern angekündigt habe. Wer in der Wiener Partei die Nachfolge Straches und von Gudenus als geschäftsführender Obmann antritt, soll am Montag entschieden werden.