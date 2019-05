Dauerregen im Westen sorgt für Überflutungsgefahr

Ab der Nacht auf Montag „stellt sich von Vorarlberg bis ins Innviertel und Salzkammergut gewittrig durchsetzter Dauerregen ein“, berichtet Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer über einen überaus nassen Start in die neue Arbeitswoche. Am Vormittag kann es im gesamten Land immer wieder regnen, hie und da muss auch mit dem ein oder andere Gewitter gerechnet werden. Ab dem Nachmittag stellt sich dann von Vorarlberg bis ins Salzkammergut Dauerregen ein. Erfreulichere Nachrichten gibt es für den Osten und Südosten des Landes: Hier stellt sich „im Laufe des Nachmittags wieder freundliches Wetter ein“, so Spatzierer. „Hier wird es mit bis zu 21 Grad auch am wärmsten.“