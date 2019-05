Kapitän Vincent Kompany verlässt Manchester City

Kompanys letzter Treffer war gleichzeitig einer seiner wichtigsten - ein Gewaltschuss des Innenverteidigers in der vorletzten Premier-League-Runde bescherte den „Citizens“ einen 1:0-Heimsieg über Leicester, der Weg zur Meisterschaft war dadurch geebnet. Schon davor hatte City den Liga-Cup gewonnen, am Sonntag ließ man mit einem 6:0 im Finale über Watford auch den FA-Cup folgen und jubelte über das nationale Triple, was davor noch keinem englischen Club gelungen war.