Crash mit Blechschaden: Autofahrer zückt Messer

Ein Unfall mit Blechschaden ist am Samstagvormittag in Wien in einem Streit gegipfelt, der schlussendlich ein blutiges Ende nahm. Die Unfallgegner waren aneinandergeraten, als ein 53-jähriger Serbe plötzlich ein Teppichmesser zückte - im Zuge der Rauferei erlitt sein Gegenüber eine Schnittverletzung am Oberschenkel.