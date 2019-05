Premiere: Republikaner für Amtsenthebung Trumps

Dasselbe hatten bereits zuvor mehr als 400 Ex-Staatsanwälte in einem offenen Brief betont. Und wie diese machte auch Amash in einer Serie von Tweets Justizminister William Barr schwere Vorhaltungen. Barr habe die Öffentlichkeit „vorsätzlich“ über den Mueller-Report in die Irre geführt, den selbst im US-Kongress nur wenige gelesen hätten, so der Abgeordnete der ultrakonservativen Republikaner-Gruppe Freedom Caucus.