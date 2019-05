Jetzt ist‘s offiziell: Canadi neuer Nürnberg-Coach

Abgestiegen

Der Traditionsklub verlor am Sonntag sein bislang letztes Bundesligaspiel in Freiburg mit 1:5 und beendete die Saison damit als Letzter mit einem Torverhältnis von minus 42! „Der Moment nach dem Spiel in der Kurve war ein ganz besonderer", sagte Georg Margreitter. „Wir trauern jetzt gemeinsam und gehen durch dieses Tief gemeinsam durch“, so der Vorarlberger weiter, der den Nürnbergern auch in der 2. Liga erhalten bleibt.