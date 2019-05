Navigationsgerät führte Lkw-Lenker in die Irre

Am 17. Mai 2019 gegen 6.20 Uhr wollte ein 31-jähriger türkische Lastwagenfahrer mit seinem in Bulgarien zugelassenen Sattelzug zu einer Firma in Richtung Bad Aussee fahren. Dabei bog er in Bad Goisern Ortsteil Stambach auf die falsche Straße ab, folgte den Angaben seines Navigationssystems und kam auf die Wirtswiesenstraße. Dabei handelt es sich um eine kleine Gemeindestraße mit einer Unterführung bei der B145, welche mit einem Sattelzug unmöglich befahrbar ist.