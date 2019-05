Das Zittern um den Klassenerhalt hat wieder Saison

Was heuer nicht passieren wird - denn gegen Italien kann das Team von Roger Bader morgen aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen: Ein Sieg reicht, um zum zweiten Mal in Folge den A-Klassenerhalt zu fixieren und auch 2020 in der Schweiz dabei zu sein. Italien erzielte gestern das erste Tor, geht nach dem 1:7 gegen Norwegen punktelos ins „Abstiegsfinale“ - wohl auch Österreich: Außer es passiert heute gegen Tschechien ein Wunder.