Afghane (14) mit Soft Gun im Hosenbund unterwegs

Am 18. Mai 2019 um 19.30 Uhr beobachtete ein Passant im Bereich des Linzer Schillerparks einen jungen Mann, der sich augenscheinlich eine schwarze Faustfeuerwaffe in den Hosenbund steckte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, entdeckten die Beamten im Bereich der Bushaltestelle „Kärntnerstraße“ einen 14-jährigen afghanischen Staatsangehörigen aus Linz, auf den die Personsbeschreibung passte. In seinem Hosenbund fanden die Beamten eine sogenannte Soft Gun.