Ältester Porsche der Welt soll 18 Mio. € bringen

Nur drei Exemplare wurden bis dahin gebaut. Eines wurde bald darauf bei einem Unfall zerstört, das zweite wurde nach Kriegsende von US-Soldaten kaputtgefahren, später aber von Experten des Hamburger Automuseums restauriert. Das dritte Modell steht nun Mitte August im kalifornischen Monterey zum Verkauf. Von dem ursrpünglichen Trio hat es die bewegteste Geschichte. Zunächst fungierte es als privates Familienauto von Ferry und Ferdinand Porsche, die es nach Zell am See mitnahmen, wo es auch den heute noch vorhandenen Porsche-Schriftzug erhielt. Nach dem Krieg startete der Typ 64 bei Autorennen und gefiel dem damaligen Piloten Otto Mathé so sehr, dass er es anschließend kaufte und fast 50 Jahre behielt. Nach seinem Tod ging es an den Sammler und Porsche-Experten Thomas Gruber, bis es 2009 an eine Münchner Unternehmensgruppe verkauft wurde.