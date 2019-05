„Zusammenarbeit mit Österreich erhebliches Risiko“

Der Präsident des deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, sieht offenbar erhebliche Risiken in der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit mit Österreich - und das bereits vor dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos mit Heinz-Christian Strache. Haldenwang habe in dieser Woche entsprechende Äußerungen im Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) des Deutschen Bundestages gemacht, schrieb die „Welt“ am Samstag.