Warriors vor fünftem NBA-Finaleinzug en suite

„Er hat wie eine Abrissbirne gespielt, die alles zerstört, was sich ihm in den Weg stellt. Das Tempo, das er generiert hat, war unglaublich. Er wurde niemals müde“, lobte Golden-State-Trainer Steve Kerr Green in den höchsten Tönen. Sein Team baute mit dem Sieg in der Fremde außerdem den eigenen NBA-Rekord aus: Die „Dubs“ haben nun in 22 Play-off-Serien in Folge zumindest einen Auswärtserfolg gefeiert.