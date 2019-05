Landeshauptmann unterstützt Neuwahl-Entscheidung

„Es gibt einen Punkt, an dem der Bogen überspannt und die rote Linie überschritten ist. Ich bin daher Bundeskanzler Sebastian Kurz sehr dankbar für seine klare und konsequente Haltung. Und ich unterstütze sie aus tiefer Überzeugung. Es ging am heutigen Tag nicht um die Frage, was wahltaktisch klug oder parteistrategisch opportun ist, sondern darum, was das Beste für Österreich ist. Und das ist Konsequenz, Klarheit und Leadership - und dafür hat Sebastian Kurz heute gesorgt.“