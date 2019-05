Hoher Besuch aus China locker auf Sightseeingtour

Keine Sekunde dauerte es bis die 40-Kopf-Entourage – allesamt in dunklen Anzügen – das Handy zum Filmen zückte. Den Präsidenten riss es im Tanzmeistersaal in Mozarts Wohnhaus förmlich aus dem Sessel. Er applaudierte euphorisch und überreichte ihr aus Dank einen Plüsch-Panda. Wie von der Muse geküsst, setzte sich der Staatsgast auf Vorschlag von Stiftung Mozarteum-Präsident Johannes Honsig-Erlenburg an Mozarts Hammerflügel. Danach stand eine exklusive Visite der Autographensammlung an: Besonders gefiel Mozarts Haarlocke. Was sich die Herren amüsiert dabei zuflüsterten, bleibt deren Geheimnis.