Ein Salzburger ist am Thron der Effekte

Von Salzburg über Berlin bis nach Vancouver

Den Beginn der Karriere markierte der Bachelor-Abschluss an der FH Hagenberg. 2008 folgten Praktika und der erste Job in Stuttgart: bei Pixomondo. Nach einem Jahr kehrte Lechner nach Salzburg zurück, schloss den Master für Multimedia Arts an der hiesigen FH ab. „Danach ging ich nach Berlin und kehrte wieder zu meiner Firma zurück.“ Dort durfte er für seine Mitarbeit an „Hugo Cabret“ den Oscar in die Hände nehmen. 2012 erreichte ihn ein Anruf aus dem kanadischen Vancouver, von „Scanline VFX“ – einer Firma, die für „große Effect-Shots mit eigener Software“ bekannt ist. „Sie machten mir ein Angebot und seither lebe ich dort.“ Von Jahr zu Jahr, von Projekt zu Projekt, kletterte Lechner die Karriere-Leiter hinauf – mittlerweile ist er „Visual Effects Supervisioner“, quasi ein Projektleiter. Nur noch der Chef steht über ihm. „Jetzt mache ich kaum noch etwas selbst, ich bin dafür verantwortlich, dass das Projekt gut ausschaut und rechtzeitig fertig wird.“