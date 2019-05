Erster Abstieg für Werner Lorant so gut wie fix

Favoriten schrieben an

Vorne blieb indes alles beim Alten: Leader Bergheim drehte ein 0:1 gegen Kellerriavle Pfarrwerfen in ein 2:1, ist nach Siezenheims ungklücklichem 2:2 am am Freitag so gut wie sicher zurück in der Salzburger Liga. Siezenheim liegt bereits acht Zähler hinter dem Ex-Viertliga-Meister, der 2016 auf den Gang in die Regionalliga verzichtet hat. Hallwang bleibt dem Nachbarn indes auf den Fersen, schickte St. Michael mit 6:0 heim. Vier Treffer erzielte Goalgetter Ozegovic, der im Sommer den Verein lassen wird.