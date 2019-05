Beim Kroatentreffen ist der Wirbel ausgeblieben

Ausgesprochen ruhig verlief am Samstag die kroatische Gedenkfeier am Loibacher Feld. Anstatt der erwarteten 15.000 wohnten diesmal nur knapp 8000 vornehmlich aus Kroatien angereiste Besucher der Feier bei. Die befürchteten Ausschreitungen sind trotz einer Gegendemonstration in Bleiburg ausgeblieben.