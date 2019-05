Jedes dritte Auto fiel bei „Pickerl“-Test durch

Dieses wenig erfreuliche Resultat haben die Auswertungen der rund 24.000 Begutachtungen des Autofahrerclubs Arbö ergeben. Dabei ist die Mängelliste in allen Bezirken ähnlich gewesen: Die meisten Probleme gab es bei der Auspuffanlage, bei Defekten an den Achsen, an der Bremsanlage oder bei Flüssigkeitsverlusten wegen undichter Leitungen. Meist wurden, wenn die Ausstellung der gesetzlich geforderten Plakette verwehrt worden war, gleich mehrere Mängel festgestellt.