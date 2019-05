Die Selbstzerstörung der FPÖ und Neuwahlen

Echtheit des Videos wird nicht bestritten

Es ist spannend, wer das Video gedreht hat. Das ändert aber rein gar nichts an seinem erschütternden Inhalt. Dafür sind allein Strache und Gudenus verantwortlich, und sie bestreiten auch nicht, dass das Video echt ist. Somit blieb nur die Frage, was Bundeskanzler Kurz macht. Letztlich war der Weg in Neuwahlen seine einzige Möglichkeit. Was sonst hätte er denn tun sollen? Mit anderen Politikern der FPÖ weitermachen, die bisher Straches engste Vertraute waren und ausgerechnet dieser ihm vorgeschlagen hat?