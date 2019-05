Schwarzenegger in Südafrika brutal attackiert

Unfassbare Szenen aus Südafrika! Hollywood-Legende und Ex-Bodybuilder Arnold Schwarzenegger (71) wurde am Samstag während einer Sportveranstaltung in Johannesburg von einem verrückten Fan brutal attackiert. Mit einem bösen Kung-Fu-Tritt sprang der Mann dem Terminator in den Rücken - aber sehen und hören Sie selbst oben im Video. Immerhin: Die steirische Eiche blieb laut eigenen Angaben unverletzt.