Der „Spiegelbrecher“ kann es nicht lassen

Er kann es nicht lassen: Ein 26-Jähriger in Klagenfurt hat am Samstag bereits zum dritten Mal Seitenspiegel von Autos abgebrochen. Ein Zeuge hat beobachtet, wie er die Spiegel mit Fußtritten bearbeitete und alarmierte die Polizei. Der Klagenfurter, der keinen festen Wohnsitz hat, ist zuletzt am vergangenen Mittwoch erwischt worden. Er wurde angezeigt.