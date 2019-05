Schickhofer: „Symbolisch für System der Rechten“

Samstagnachmittag legte der steirische SPÖ-Chef nach: „Das alles ist erschütternd und beschädigt das Ansehen Österreichs und das Vertrauen der Menschen in die Politik massiv. In Anbetracht der EU-Wahlen müssen wir uns die Frage stellen: Wollen wir in ganz Europa die gleiche Erfahrung machen wie wir jetzt in Österreich?“