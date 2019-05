DTM: Eng rast in Zolder zu Premieren-Sieg

Der Salzburger Philipp Eng hat am Samstag in Zolder seinen ersten Sieg im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gefeiert. Der BMW-Pilot verwies seinen schwedischen Teamkollegen Joel Eriksson und den Schweizer Audi-Piloten Nico Müller auf die Plätze. Eng liegt nach drei Rennen mit 40 Punkten in der Gesamtwertung auf Rang zwei, drei Punkte hinter dem Deutschen Marco Wittmann (BMW).