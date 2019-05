Schwoicher fühlen sich „wie in einem Kriegsgebiet“

Wie berichtet, sollen in einem Steinbruch nahe der Gemeinde Schwoich für die nächsten 20 Jahre jährlich rund 60.000 Tonnen Baureste, darunter bedenkliche Stoffe, gelagert werden. Seit vergangenen Montag empfinden die Anrainer des Steinbruches ihren Alltag aber so, als würden sie in einem Kriegsgebiet leben, da zweimal am Tag gewaltige Detonationen ihre Häuser erschüttern.