Strabag will „verlorene Aufträge“ analysieren

Wie berichtet, versprach Strache in dem fingierten Gespräch mit der vermeintlichen Oligarchennichte im Gegenzug für Parteispenden sämtliche Staatsaufträge, die damals die Strabag bekomme habe. „Das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich heute zusagen kann: Der Haselsteiner kriegt keine Aufträge mehr!“, so Strache. Diese Aussagen haben nun übrigens auch den Rechnungshof alarmiert. Es geht um mögliche Verstöße gegen das Parteienfinanzierungsgesetz.